إحباط تهريب نقد أجنبي وعملات أثرية ومخدرات مع راكبين قادمين في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي وعدد من العملات المعدنية المصرية والعربية والأجنبية الأثرية والأقراص المخدرة، أخفاها راكبين فور وصولهما من الإمارات وإيطاليا، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه خالد رمضان مأمور الجمارك في راكب مصري الجنسية قادم من الإمارات أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص تلاحظ وجود أجسام صلبة ذات كثافة، وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة، ضمت روضة طارق مأمورة الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 12 عملة معدنية أثرية مصرية وعربية وأجنبية مختلفة الأحجام والأشكال والفئات، مخبأة داخل بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه، وتم عرضها على وحدة الأثار بميناء القاهرة الجوى أفادت بأثريتها ووجوب مصادرتها.

وفى المحاولة الثانية وردت معلومات من إدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي، بالاشتباه في محاولة راكب مصري قادم من روما على طائرة مصر للطيران، وتم تكليف لجنة من أحمد الجمل وإشراف إبراهيم حسن مدير الحركة، لتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 187 من أقراص كونترمال وترمادول المخدرة، و 41 ألف يورو مخبأة بين طيات الملابس.