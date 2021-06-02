الجيزة تزيل 46 حالة تعد على نهر النيل وأملاك الدولة بأطفيح والواحات البحرية

كتب- أحمد عبد المنعم:

نجحت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في مراكز ومدن أطفيح و الواحات فى إزالة 46 حالة تعد خلال حملات تم شنها لتحقيق الانضباط.

يأتي ذلك في إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة برصد المخالفات ومتابعة الشارع ومنع التعديات على حرم نهر النيل والطرق والمحاور العامة والأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفي نطاق مركز أطفيح، تمكنت إدارات المدينة تدعمها قوات الأمن من إزالة 38 حالة تعد متنوعة على حرم نهر النيل، حيث تم على الفور وقف الأعمال وإزالة القائم منها ومصادرة أجهزة ومواد البناء والتحفظ على المخالفين من قبل قوات الأمن المرافقة.

و بنطاق الواحات البحرية، تم إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة عبارة عن سور بالطوب الأبيض على مساحة 450 م٢ وسور بطول 20 م بقرية منديشة، وسور بالطوب الأبيض بطول 10 م وسور بطول 50 م وسور آخر بطول 25 م، وسور بالطوب الأبيض بطول 120 م بطريق العجوز، وسور دور ثان على مساحة 140 م٢ بشارع الزهور، وإزالة أساس شقة سكنية بمنطقة القصر على مساحة 160 م٢، وتم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة بالأعمال.