استكشاف جواهر مصر.. رئيس تنشيط السياحة يكشف فوائد الحملة الرقمية لتنشيط الحركة الوافدة

كتب يوسف عفيفي:

كشفت المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، أهمية الحملة الإعلانية الرقمية والبرامج التسويقية المبتكرة التي أطلقتها الهيئة لتنشيط الحركة الوافدة إلى مصر.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال حواره مع عدد من كبرى الصحف الإيطالية TGG ITalia وtravelquotidiano، على هامش اشتراك هيئة تنشيط السياحة في معرض BIT ميلانو، بهدف تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام عالمياً وخاصة في الأسواق الرئيسية الهامة لمصر.

وجاءت أهم الرسائل على النحو التالي:

- تحقيق مصر معدلات ممتازة بالمقارنة بدول سياحية منافسة في ظل أزمة كورونا التي تجتاح العالم.

- تطوير البنية التحتية، بما في ذلك طاقة استيعابية كبيرة للفنادق وخطوط الطيران الدولية المباشرة، وهو ما ساهم بدوره في جذب مجموعات متنوعة ومتزايدة من الزوار.

- تسليط الضوء على استراتيجية الهيئة التي تستهدف عدد من الدولة المصدرة للسياحة مثل إيطاليا، من خلال الحملة الإعلانية الرقمية والبرامج التسويقية المبتكرة التي أطلقناها من أجل إظهار عوامل الجذب في مصر بهدف زيادة عدد السياح ورفع إيرادات القطاع السياحي.

- مصر تعتبر واحدة من أكثر المقاصد السياحية المفضلة للإيطاليين بسبب حبهم للتاريخ والفن، والثقافة، وأيضاً الشواطئ الخلابة التي تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة.

- تنظيم رحلات إعلامية للصحافة الإيطالية، بمجرد فتح السفر، لتمكينهم من استكشاف جواهر مصر وفهم المشهد السياحي المصري بشكل أفضل.