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نشاط للرياح واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

10:30 ص الجمعة 18 يونيو 2021
نشاط للرياح واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

طقس حار

كتب- أحمد مسعد:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة بدءا من الجمعة 18 يونيو حتى الأربعاء 23 يونيو، حيث يسود طقس غداً الجمعة، حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الجمعة 18 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس وسرعة الرياح (60:70)كم/ وسرعة الرياح (3:5).

السبت 19 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 20 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد

الاثنين 21 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

الثلاثاء 22 يونيو:
نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأربعاء 23 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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طقس حار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

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