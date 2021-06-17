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حدث في 8 ساعات| نتيجة الإعدادية في القاهرة والجيزة.. وقطع المياه عن 8 مناطق كبرى بالجيزة

07:23 م الخميس 17 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| نتيجة الإعدادية في القاهرة والجيزة.. وقطع المياه عن 8 مناطق كبرى بالجيزة

محافظ القاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف مصر الثابت في دعم أمن واستقرار السعودية، وعباس كامل يزور ليبيا لتعزيز التعاون ودعم الاستقرار، ووزير الإسكان يشهد الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، ونتيجة الإعدادية في القاهرة والجيزة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حدث في 8 ساعات نتيجة الإعدادية قطع المياه عباس كامل العاصمة الإدارية

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