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بأرقام العمارات.. تسليم دفعة جديدة بمشروع سكن مصر في حدائق أكتوبر

04:00 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
بأرقام العمارات.. تسليم دفعة جديدة بمشروع سكن مصر في حدائق أكتوبر

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي لحاجزيها.

وقال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 136، 114، 105، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارات أرقام، 150، 139، 137 يوم الاثنين 21/6/2021.

وتابع: سيتم تسليم العمارات أرقام 101، 116، 138، يوم الثلاثاء 22/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

مشروع سكن مصر مدينة حدائق أكتوبر وحدات سكنية

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