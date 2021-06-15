رئيسة "قومي المرأة" :الرئيس السيسي مهتم بحقوق المرأة الدستورية

كتبت- نور العمروسي:

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية تهتم اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة ووصولها لحقها الدستوري، مشيرة إلى القرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة بعد 72 عاما من النضال لتصل المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة.

جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم الثلاثاء، التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة وذلك بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والقاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومجموعة من مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية .

ووجهت رئيسة المجلس الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الأول للمرأة المصرية وإرادته السياسية المؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع، معربة عن خالص احترامها و تقديرها للمستشار عمر مروان وزير العدل لدعمه ومساندته الدائمة لقضايا المرأة ورعايته لحقوقها من خلال اصدار العديد من التشريعات والقوانين الصادرة لصالح المرأة كحق دستوري.

ووجهت خالص الشكر والتقدير للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية لدعمه و تقديره للمرأة وايمانه بقدراتها ، حيث أصدر خلال فتره توليه هذا المنصب المهم ، العديد من القرارات الهامة والمنصفة التي تؤكد حرص الهيئة التي تعد أحد أعمدة السلطة القضائية في مصرعلى تعزيز تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع القيادة.

وأوضحت أنه من بين هذه القرارات الهامة تعيين 28 سيدة كمديرات لنيابات الهيئة بالمحافظات في سابقة هي الأولى من نوعها وتكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الإدعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة فضلاً عن إشادته في العديد من المناسبات بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالًا بنسبة 48.5%.

وأكدت أن هذا ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، و يأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها من الوصول الى المناصب العليا.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بتواجدها وسط مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية كأول لقاء يجمعها بهن، موجهة التهنئة لهن لوصولهن لهذا المنصب الهام الذى يؤكد ان المرأة المصرية قادرة على الوصول إلى أعلى المناصب وقادرة على النجاح فيها وإثبات ذاتها وبقوة ، متمنية لهن خالص النجاح والتوفيق في مهامهن الجديدة، وأن نشهد الفترة القادمة تعيين المزيد من السيدات في المزيد من المناصب بجميع الهيئات القضائية.