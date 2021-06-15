شديد الحرارة والرطوبة 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 16 يونيو

كتب – يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء وفقا للموقع الرسمي للهيئة، إن الطقس ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الطقس، إلى وجود نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح الخبراء، أن نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 70%، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء نحو 80%.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 20 ـ 32 درجة والسواحل الشمالية الغربية بين 19 ـ 27، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 20 ـ 28، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 26 ـ 37، وشمال الصعيد بين 22 ـ 43، وجنوب الصعيد بين 25 ـ 39 درجة مئوية.