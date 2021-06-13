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"النواب" يحيل قرارَين جمهوريين باتفاقيتَين دوليتَين بشأن بنك التنمية الإفريقي إلى اللجنة التشريعية

11:35 ص الأحد 13 يونيو 2021
"النواب" يحيل قرارَين جمهوريين باتفاقيتَين دوليتَين بشأن بنك التنمية الإفريقي إلى اللجنة التشريعية

الدكتور حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في افتتاح جلسته العامة اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأسمال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأسمال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك، إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.

وأحال أيضًا المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

حنفي جبالي بنك التنمية الإفريقي مصر مجلس النواب

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