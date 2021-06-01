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غدا .. "مصر للطيران" تُسيِّر 36 رحلة تنقل 4139 راكبًا

06:25 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
غدا .. "مصر للطيران" تُسيِّر 36 رحلة تنقل 4139 راكبًا

مصر للطيران تُسيِّر 36 رحلة

كتب - محمد عبيد:

تُسيِّر "مصر للطيران"، غدًا الأربعاء، 47 رحلة جوية بمعدل 36 رحلة دولية و8 رحلات داخلية و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميعها أكثر من 4139 راكبًا.

وتتجه الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، ولاجوس، وأكرا، والدوحه، ولندن، ونيويورك، وباريس، وروما، ودبي، وإسطنبول، وأمستردام، وفرانكفورت، وموسكو، وأبوظبي، وميلانو، والبحرين، والخرطوم، وبيروت، والشارقة، ونيروبي، وأديس أبابا، وواشنطن .. فيما تتجه الرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

مصر للطيران الرحلات الجوية مطار القاهرة

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