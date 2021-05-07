اليوم.. مطار القاهرة يبدأ منع سفر المصريين إلى سلطنة عُمان
كتب- محمد عبيد:
بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تطبيق حظر سفر المصريين إلى سلطنة عمان بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت شركة مصر للطيران أكدت للمسافرين، أنه سيتم حظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عُمان اعتبارًا من اليوم الجمعة، حتى إشعار آخر.
وأكدت الشركة أنه يستثنى من ذلك القرار المواطنين العمانيين والدبلوماسيين، والعاملين الصحيين وعائلاتهم، وفقًا للإجراءات المُطبقة على دخول هذه الفئات للسلطنة.
وناشدت مصر للطيران المسافرين الذين لديهم حجوزات للسفر من القاهرة إلى مسقط، ضرورة مراجعة مركز الاتصالات 1717 أو زيارة أي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
234015
عدد المصابين
-
175117
عدد المتعافين
-
13714
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
156666947
عدد المصابين
-
134022990
عدد المتعافين
-
3268875
عدد الوفيات
إعلان