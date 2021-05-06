نقيب المحامين يعين مديرًا تنفيذًيا للشئون القانونية بالنقابة العامة

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتعيين أحمد حامد عبده مديرًا تنفيذيًا مفوضًا من النقيب شخصيًا، لضبط سير العمل بالشئون القانونية.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى سير العمل في الشئون القانونية بالنقابة العامة.. قررنا:

أولاً: يعين أحمد حامد عبده مدير تنفيذيًا مفوضًا من النقيب شخصيًا فى ضبط سير العمل بالشئون القانونية، ومتابعة ما يصدر من النقيب من قرارات، ومتابعة استكمال كافة الملفات لتكون مطابقة مطابقة تامه للموجود أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، وتسديد القرارات على كل منها أولاً بأول، ومراجعة وتنفيذ إستيفاء الطلبات فى كل من هذه الملفات قبل الجلسة التالية بوقت كاف، وعرضها بنفسه على النقيب، وعلى وجه العموم ضبط العمل بالإدارة، وعمل يومية حضور جلسات، ودفتر خاص يدون فيه هذه اليوميات، ومن حضر من الإدارة فى كل دعوى أو تحقيق، وما عساه يصدر فى أى منها من قرارات، وموافاة النقيب بذلك أولاً بأول.

ثانيًا: يعمل أحمد حامد عبده بتفويض مباشر من النقيب ولا يتلقى الأوامر إلاَّ منه شخصيًا.

ثالثًا: يقوم بكتابة تقرير بكل ما عساه يستجد أو يحدث من أمور هامة تستوجب تدخل النقيب ، ويعرض التقرير عليه أولاً بأول.

رابعًا: يراعى عرض القضايا الهامة بمذكراتها على النقيب قبل جلسة كل منها بثلاثة أيام على الأقل.​