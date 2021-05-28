140 ألف شقة.. الإسكان تعلن تسليم 5 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مسئولى الشركة العربية للاستثمار العمرانى، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، للتوقيع على محضر استلام الأرض المخصصة للشركة العربية للاستثمار العمرانى بمساحة 5 آلاف فدان، بمدينة حدائق العاصمة على طريق القاهرة السويس الصحراوي، لإقامة مجتمع عمراني متكامل بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمدن الجديدة، لخدمة المواطنين، والإستثمار في المشروعات القومية.

وأوضح عبدالعزيز، في بيان اليوم، أن المشروع يعد واحدًا من أكبر المشروعات التي سيتم تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، بالقرب من العديد من المناطق الحيوية للمدينة مستقبلاً، والجاري تخطيطها.

من جانبهم، أشار مسئولو مجموعة طلعت مصطفى، إلى ان المشروع يأتى فى إطار الشراكة المتميزة بين مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستكمالا للتعاون المثمر والبناء بينهما والذي ساهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

وأضاف المهندس عادل عبدالعزيز، أن المشروع من المقرر أن يضم 140 ألف وحدة سكنية ما بين وحدات بعمارات وفيلات، على أن يستوعب نحو 600 ألف نسمة عند اكتماله، كما سيضم مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغير ذلك.