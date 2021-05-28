محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يلتقيان بوفد من أئمة المساجد

كتب- محمد نصار:



التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم بعدد من أئمة المساجد وقيادات الدعوة بأوقاف القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام للمحافظة.

جاء ذلك اللقاء في إطار جهود محافظة القاهرة- بالتعاون مع وزارة الأوقاف- للنهوض بالدعوة والارتقاء بالخطاب الديني وتجديده وبحث وسائل تفعيل الخطة الدعوية وخطة إعمار المساجد.

ورحب المحافظ بالأئمة الدعاة في هذا اللقاء الدوري الذي تحرص على تنظيمه أجهزة المحافظة والوزارة مؤكدًا أن الدعاة وأئمة المساجد هم خير سفراء لنشر الدين المعتدل الصحيح ودورهم عظيم في تعريف الناس بسماحة دينهم الحنيف مثمنًا جهود قيادات وزارة الأوقاف في مواجهة التطرف مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات تساعد في عودة المسجد لدوره المجتمعي في تقديم منهج الدعوة الإسلامية الإصلاحي المستنير بعيدًا عن الأفكار والمفاهيم الخطأ المتطرفة.

من جانبه، أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، في كلمته على أهمية المساجد بالقاهرة خاصة التى تمثل كنوزا أثرية وتراثية وتاريخية وسياحية خاصة في منطقة القاهرة التاريخية والتي تقوم كافة أجهزة الدولة حاليًا بتطويرها والحفاظ عليها استجابة لتوجيهات القيادة السياسية مشيدًا بدور أجهزة المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الميادين والمناطق المحيطة بمساجد آل البيت مثل الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة والإمام الشافعي.

ودعا وزير الأوقاف شيوخ وأئمة المساجد إلى الاستمرار في تنفيذ خطة الأوقاف لتفعيل الخطاب الديني وتصحيح الفهم الصحيح للسنة النبوية، مشيرًا إلى أن قيادات الوزارة حريصة على اختيار وانتقاء موضوعات خطبة الجمعة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تعاليم الإسلام السمح وسنن رسولنا الكريم.

وأكد وزير الأوقاف أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف من الأهداف المهمة للأوقاف في الوقت الحالي لنشر صحيح الإسلام والفكر المعتدل الوسطى ليكون حائط صد لأي معلومات دينية خاطئة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والدلائل حيث أصبحت ضرورة حتمية مشيرًا إلى أنه تم تطوير ١٩ قناة وصفحة على السوشيال ميديا كما تم رفع ١٨٧ كتابا إلكترونيا لاستكمال جانب التثقيف الإلكتروني.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تتابع الأئمة بصفة مستمرة للتأكد من وصول الأئمة لأهداف تحقيق الدعوة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن وزارة الأوقاف جعلت السوشيال ميديا أحد منابر الدعوة لها من خلال تحديث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب كما تم عمل منصة إلكترونية للأوقاف حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا ومنصة الأوقاف العلمية.