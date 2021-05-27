الصحة: لا ترتدِ الكمامة في هذه الحالات

كتب- أحمد مسعد:

حذرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من ارتداء الكمامات المخالفة للشروط الصحية، مطالبة بضرورة ارتداء الكمامات الصحيحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة عدم ارتداء الكمامات المبللة أو الممزقة أو الفضفاضة للوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي.