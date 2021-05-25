البابا تواضروس ينعي بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك
كتب مينا غالي:
نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفاة البطريرك كريكور بدروس العشرين بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك.
وقال البابا - في بيان اليوم الثلاثاء- "ننعي ببالغ الحزن أخانا غبطة البطريرك كريكور بدروس العشرين، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك".
كما نعزي مجمع سينودس الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية وشعبها في كل مكان، ونصلي أن يمنح الرب عزاءً لكل شعبه وأحبائه.
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