Masrawy logo white

رئيس جهاز "بدر": تنفيذ حملة ضبطية قضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي

10:49 ص الثلاثاء 25 مايو 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى جهاز مدينة بدر، حملة مكبرة بمعرفة لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وجهاز المدينة، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بجانب التأكد من هوية قاطني الوحدات.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ كبير من الوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر للمخالفين، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وناشد رئيس الجهاز، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي عدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

جدير بالذكر أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة شرطة المرافق وإدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشرطة التعمير بالمدينة.

الإسكان الاجتماعي مدينة بدر وحدات الإسكان التمويل العقاري

الخبر التالى:

وزير النقل: توريد أول قطارين للمونوريل سبتمبر المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1145

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

455

متعافون اليوم

253835

إجمالي الإصابات

14721

إجمالي الوفيات

186678

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:​ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا