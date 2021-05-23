إطلاق أول دليل استرشادي لـ"المسالك البولية".. وتاج الدين: حدث صحي مهم

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية بالتعاون مع كل من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والجمعية الطبية المصرية، اليوم الأحد، أول دلائل استرشادية مصرية لعلاج أمراض المسالك البولية، باعتباره أحد التخصصات الدقيقة والمهمة في مجال الطب.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن أزمة كورونا أظهرت أهمية وجود خطوط استرشادية لكل التخصصات الطبية، مضيفًا: وباء كورونا جعل الأطباء يكتسبون خبرات جديدة واستطاعوا التعامل مع مختلف الحالات.

وأوضح تاج الدين أن الدولة تضع كل إمكاناتها وقدراتها للتصدي لهذا الوباء، بدعم من القيادة السياسية والحكومة، في إطار التكامل بين كل المؤسسات الصحية في مصر، وضمن منظومة علمية طبية إكلينيكية متميزة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إلى دور أقسام الرعاية المركزة للجهاز التنفسي الموجودة داخل مستشفيات الصدر التي أسهمت في إنقاذ حياة الملايين خلال الجائحة.

وأكد تاج الدين أن الجمعيات الطبية هي المنوط بها وضع الخطوط والدلائل الاسترشادية الخاصة بكل تخصص، لافتًا إلى أن جمعية أمراض الصدر المصرية بدأت في وضع الخطوط الاسترشادية منذ عام ١٩٩٩.

وشدد الدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، على دور الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية لحماية الطبيب والمريض.

ودعا عدوي كل التخصصات أن تحذو حذو جمعية أبحاث المسالك البولية المصرية، بما يمكن من عمل سجلات قومية تخرج خريطة مرضية كاملة عن مختلف الأمراض في مصر.

وقال الدكتور شريف مراد، نائب رئيس الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية ومقرر مجلس إدارة لجنة وضع الدلائل الاسترشادية، إن إصدار هذه الدلائل أمر مهم للغاية للتخصص، وتعتبر مرجعًا لجميع أطباء جراحة المسالك البولية من مختلف المستشفيات التابعة للجامعات على مستوى المحافظات.

وأوضح مراد أن هذه الدلائل مرجع لكل ما يخص التخصص من تشخيص وطرق العلاج الحديثة؛ سواء الجراحية أو باستخدام أحدث التقنيات، مؤكدًا أنه بإمكان الطبيب تحديد أفضل الطرق وفقًا لهذه الدلائل وإمكانات كل مستشفى.

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية أن الدلائل الاسترشادية المصرية راعت كل الجوانب التي تتعلق بالثقافة والمجتمع المصري من الناحية الدينية؛ خصوصًا في تخصص دقيق ومهم مثل المسالك البولية .

وأوضح مراد أن أمراض المسالك البولية تشمل أمراض البروستاتا في الرجال، ومشكلات الاضطرابات البولية لدى السيدات التي تؤثر على حياتهن، والطرق التي أثبتت نجاحًا.

ولفت مقرر مجلس إدارة لجنة وضع الدلائل الاسترشادية إلى أن اللجنة بدأت عملها في نوفمبر ٢٠١٩، كنموذج لتضافر جهود الجمعية المصرية للمسالك البولية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحت دعم الجمعية الطبية المصرية.

وأشار مراد إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعضوية عدد من أساتذة التخصص، وضمت ١٤ لجنة فرعية للتخصص بمختلف فروعه.