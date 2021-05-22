رئيس "الأعلى للجامعات الخاصة" يكشف موعد الانتهاء من امتحانات الترم الثاني (فيديو)

قال الدكتور محمد حلمي المر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الطلاب يحضرون للجامعة في المواد العملية، لأنها يجب أن تدرس للطلاب واقعيًا، لافتًا إلى أن المواد النظرية هي التي يتم تدريسها عن بعد.

وأضاف حلمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الطلاب تم توزيعهم في حضور المواد العملية على أكثر من صالة حتى يكون عدد الطلاب أقل، وبالتالي مددنا اليوم الدراسي في الجامعات لاستيعاب جميع الطلاب.

وأوضح حلمي أن أكثر من 90% من جامعات مصر انتهت من امتحانات الميدتيرم والجامعات التي لم تنته سنعد ورقة منفصلة لهم مع الامتحان النهائي وبدرجات منفصلة عن الامتحانات.

وتابع حلمي، امتحانات نهاية العام جعلتنا ننسق مع الجامعات لتنتهي في جميع الكليات قبل يوم 15 من شهر يوليو المقبل.