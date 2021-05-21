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اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 233 رحلة لنقل 28 ألف راكب

07:32 م الجمعة 21 مايو 2021
اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 233 رحلة لنقل 28 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، سفر ووصول 28 ألف راكب على متن 233 رحلة جوية، تسيّرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت خلال الـ 24 ساعة، وصول 118 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 15 آلف راكبًا، وسفر 115 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالي 13 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

مطار القاهرة الدولي فيروس كورونا الرحلات الجوية وزارة الصحة

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