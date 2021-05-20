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الأوضاع مستقرة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

12:51 م الخميس 20 مايو 2021
الأوضاع مستقرة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية، موضحا أن الأوضاع الجوية مستقرة، ولا توجد أي ظواهر غير طبيعية.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن درجات الحرارة تنخفض بدءا من السبت المقبل ليزيد من الشعور بتحسن حالة الطقس.

وأضاف، أن درجات الحرارة تتراوح حاليًا ما بين ٣٣ إلى ٣٤، وتنخفض إلى ٣٠ درجة من القاهرة، بينما السواحل الشمالية ستكون مثالية درجة الحرارة تكون من ٢٥إلى ٢٧درجة مئوية، لافتًا إلى أن استقرار حالة البحر، لافتًا إلى وجود كتل هوائية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ترتفع قليلًا بجنوب البلاد والصعيد لتتراوح ما بين ٣٩ إلى ٤٠ درجة مئوية، وتنخفض من يوم الأحد المقبل بفضل الكتل الهوائية لتتراوح ما بين ٣٦ إلى ٣٧.

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