الصدمة خلتنا منعرفش نتكلم.. شاب أسرة الموتوسيكل يكشف تفاصيل هدية الرئيس

كتب- محمد نصار:

كشف إسلام عمر عويس، مواطن مقيم في منطقة الكيلو 4.5 بعزبة الهجانة، والمعروف إعلاميا باسم "شاب الموتوسيكل"، لمصراوي، تفاصيل حصوله على سيارة أجرة هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عمر إن القصة بدأت حينما استوقفتهم سيارة وتفاجأ بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي بداخلها، لافتا إلى أن الأمر كان بالنسبة له صدمة غير متوقعة.

وأضاف أن الواقعة حدثت بالقرب من مستشفى مصر للطيران، وذلك خلال استقلاله وزوجته ونجله وشقيقه دراجة نارية قبل موعد الإفطار، حيث كان متجها إلى منزل شقيقة زوجته حتى تتناول الإفطار معها.

وأوضح: "قابلت الرئيس عند مستشفى مصر للطيران وأنا رايح أودي مراتي تفطر عند أختها، وقالي فين الخوذة خوفا على أولادي قبلي.. وبشكره على ده".

وواصل سؤال الرئيس لعويس: "قالنا كل سنة وأنتم طيبين وسألني شغال إيه؟.. قولت دليفري، سألني بتقبض كام؟.. قولتله الساعة بـ10 جنيه ونص رسوم خدمة التوصيل، ورجع سألنا تاني مش محتاجين أي حاجة؟".

واستطرد عويس: "من الخوف والهيبة، قولنا شكرا يا فندم، استحالة الرئيس يوقف مواطن يسأله محتاج إيه، محدش عرف يتكلم مننا".

وعقب هذا الموقف، فوجئ عويس باتصال ليبلغه أن الرئيس يهديه سيارة أجرة لتعينه على الحياة: "إمبارح بقى طلبوني وقالولي الرئيس بيهديك عربية أنت وأسرتك تدخل رزق وتساعدك مع شغلك، واستلمتها بالفعل".

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "بشكر الرئيس جدا جدا، الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه يشوف الناس ويقف مع أي حد، وبقوله الله يباركله ويكفيه شر طريقه، بسبب الأعمال الطيبة اللي بيعملها دي".