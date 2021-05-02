وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

09:58 ص الأحد 02 مايو 2021
وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

اللواء محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب شعراوي عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على البابا تواضروس والأخوة الأقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصر العزيزة الأمن والاستقرار.​

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عيد القيامة المجيد البابا تواضروس

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