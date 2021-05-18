Masrawy logo white

وزير الدفاع يغادر القاهرة لعقد محادثات ثلاثية مع وزيري دفاع قبرص واليونان

04:24 م الثلاثاء 18 مايو 2021
وزير الدفاع يغادر القاهرة لعقد محادثات ثلاثية مع وزيري دفاع قبرص واليونان

الفريق أول محمد زكي

كتب- محمد سامي:

غادر القاهرة اليوم الثلاثاء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهورية قبرص، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الصديقة. بحسب بيان صحفي.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكل من مصر وقبرص واليونان، لدعم علاقات التعاون العسكرى، وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين مصر وقبرص واليونان في العديد من المجالات.​

الفريق أول محمد زكي القاهرة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قبرص اليونان

الخبر التالى:

"الأطباء" عن قرار السيسي بشأن غزة: هكذا مصر دائمًا تتحرك لمساندة فلسطين

كورونا.. لحظة بلحظة

1188

الإصابات الجديدة

61

الوفيات الجديدة

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:هل ترتفع أسعار العقارات في مصر بعد قفزة حديد التسليح؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا