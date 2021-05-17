خلال لقاء رئيس فرنسا.. السيسي: مصر تتمسك بحقوقها المائية ولن نقبل الإضرار بها

كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية بباريس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم، يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشدداً على أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية.