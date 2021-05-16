نشاط الرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

10:18 م الأحد 16 مايو 2021
نشاط الرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

ارشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، بداية من غدٍ الاثنين 17 مايو وحتى السبت 22 مايو.

وأضافت الهيئة تسجل درجات الحرارة على القاهرة 32 حتى 36 درجة، كما تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 26 وحتى 28، والمناطق الجنوبية من 39 وحتى 41 درجة.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الاثنين:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:

نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب الصعيد.

السبت:

نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال على ممناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب الصعيد.

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