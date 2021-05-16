بالشروط والتفاصيل.. الأوقاف تفتح باب الحجز لوحدات إسكان بالسادات والعاشر من رمضان

08:13 م الأحد 16 مايو 2021
بالشروط والتفاصيل.. الأوقاف تفتح باب الحجز لوحدات إسكان بالسادات والعاشر من رمضان

هيئة الأوقاف المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، فتح باب الحجز للوحدات السكنية المتبقية بمشروعي إسكان الشباب بمدينتي السادات محافظة المنوفية و العاشر من رمضان بالشرقية للجمهور من جميع المحافظات اعتبارا من 1/6/2021م وحتى 30/6/2021م.

وأوضحت هيئة الأوقاف، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية مع تحصيل قيمة جدية حجز من مبلغ وقدره 15000، لنموذج رقم (2)، و 20000 لنموذج رقم (3) وتحصيل مبلغ 300ج ثمن كراسة الشروط.

وأشارت إلى أنه من يرغب فى التقدم تقديم ملف يحتوى على الآتي:

1- أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة ولا يزيد الدخل عن 4750 جنيهًا للمتزوج ولا يزيد عن 3500 جنيهًا للأعزب.

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج.

4- أصل إيصال مرافق حديث ( كهرباء – غاز – مياه )

5- صورة ايصال جدية الحجز.

6- كراسة الشروط.

1- ثانيًا: مد فترة سداد باقي المقدمات للذين منطبق عليهم شروط وزارة الاسكان والعاملين المتقدمين بقطاع الأوقاف اعتبارا من 1/4/2021 وحتى 30/6/2021م.

هيئة الأوقاف المصرية وحدات الإسكان العاشر من رمضان مدينة السادات المنوفية

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