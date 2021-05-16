سامح شكري: مصر سعت منذ بداية الأزمة لوقف إطلاق النار وإحياء مفاوضات جادة
وكالات
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لا ترى سبيلاً لحل الأزمة إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة، لافتًا إلى أن مصر سعت منذ البداية عبر اتصالات مكثفة لإقرار وقف فوري لإطلاق النار وإحياء مفاوضات جادة.
وتابع شكري خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة والقدس، أن القضية الفلسطينية شهدت انتكاسات متتالية عبر تاريخها وهو ما أوصلنا إلى المشهد الحالي، مضيفًا أن حل الدولتين لا زال هو الخيار العملي الوحيد للاحتقان الحالي.
وأضاف أن التهجير القسري سياسة إسرائيلية ممنهجة.
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