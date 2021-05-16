العناني يفتتح الجناح المصري المشارك في السوق السياحية العربية بدبي (ATM 2021) -صور

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، الجناح المصري المشارك في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021، والذي يُعقد خلال الفترة من 16- 19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السيد أشـرف الـديـب، قنصل مصر العام في دبي، والذي يرافق الوزير خلال زيارته في دبي.

وقام الوزير والقنصل، خلال الافتتاح، بجولة داخل الجناح المصري المشارك في المعرض.

وأوضح العناني أن المشاركة في هذا المعرض تعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات والـتواصـل بشكل فعال مـع جـميع المـعنيين بمجال السياحة والسفر وشركاء المهنة في السوق العربية؛ لمناقشة تعزيز سُـــبل التعاون السياحي، لا سيما أن التقارب العربي يفتح آفاقًا رحبة للتعاون بين الدول العربية، بما يكون له انعكاساته ومردوده الإيجابي في تحفيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها البعض.

وأضاف الوزير أن هذا المعرض يعد منصة مثلى لجذب أنظار الزائرين إلى مصر، مشيرًا إلى أن السوق العربية تعد من أهم الأسواق الـسياحـية لمـصر، حيث شكلت أكـثر مـن 20% مـن الـسياحـة الـوافـدة لمصر قـبل أزمة فيروس كورونا.

وأشار العناني إلى أن مصر تعتبر مقصدًا مهمًّا للسائح العربي؛ لأسباب كثيرة، من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والثقافات والعادات المشتركة، كما أن السائح العربي يشعر في مصر وكأنه في وطنه الثاني، وهو نفس شعور المصريين تجاه أشقائهم من الدول العربية.

وتحدث الوزير عن مــقومــات مصر المتنوعة ومناطق الجذب السياحي بها باعتبارها مقصدًا سياحيًّا مثاليًّا لمــن يــــبحثون عــــن تجــــربــــة ســــفر آمــــنة؛ لا سيما فــــي ظــــل المــــساعــــي الــــعالمــــية المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مقدماً لمــحة عــامــة عما تقوم به مصر من تدابير وإجراءات وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة والتي يتم تطبيقها في كل المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة، وكذلك تدريب العاملين بالقطاع السياحي على برامج سلامة وصحة الغذاء.

وأوضح العناني أن مصر بها مزيج سياحي مثالي يقدم كل ما ينتظره السائح العربي في تجربته السياحية من أماكن مفتوحة وشمس دافئة ومناظر وشواطئ خلابة، لافتاً إلى أن مصر تعد مقصداً سياحياً متميزاً طوال العام، حيث تمتلك منتجات سياحية متنوعة وتتميز بطقس رائع على مدار العام.

وتبلغ مساحة الجناح المصري المشارك في المعرض 305 أمتار مـربـعة، وتشارك به 14 جــهة عــارضــة؛ تضم شركة "مصر للطيران" وعدداً من الــفنادق وشــركــات الــسياحــة المصرية.

ويحتوي الجناح على شاشات عرض تقوم بتسليط الضوء من خلال بعض الأفلام الترويجية على عدد من الوجهات والمنتجات السياحية المختلفة في مــصر، وأهم الاكتشافات الأثرية والمتاحف التي تم افتتاحها مؤخرًا؛ مثل متاحف شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى عرضها "فيلم رحلة سائح في مصر"، ومجموعة من اللقطات والمقاطع المصورة من بعض الأحداث والفعاليات المهمة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة ومنها حدث مـــوكـــب المـــومـــياوات الملكية.

جدير بالذكر أن فعاليات الــدورة 28 للسوق السياحية العربية ATM 2021 تُقام فــي مــركــز دبــي التجاري العالمي بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بـمشاركــة 62 دولة حول العالم، وتنعقد هــذا العام تــحت شــعار "فجــر جــديــد للسفر والسياحة"، وتسلط الضوء علــى آخــر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا.