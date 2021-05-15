​اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 253 رحلة لنقل 27 ألف راكب

08:53 م السبت 15 مايو 2021
​اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 253 رحلة لنقل 27 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، سفر ووصول 27 ألف راكب، على متن 253 رحلة جوية، تسيّرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد طوال 24 ساعة، وصول 130 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 15 ألف راكب، وسفر 123 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 12 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

مطار القاهرة الدولي فيروس كورونا الرحلات الجوية منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة

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