مرصد الأزهر يحيي صمود الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة

كتب - محمود مصطفى:

وجه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحية إجلال وتقدير لأبناء الشعب الفلسطيني المناضل والمظلوم، مؤكدا أن النصر - بإذن الله - محتوم ومؤكد على الاحتلال الغاشم ، وأن فلسطين عربية، وان المحتل الغاصب إلى زوال.

وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف - في بيان اليوم السبت- إن ذكرى النكبة التي تعد أسوأ الذكريات في التاريخ الانساني تأتي هذا العام متزامنة مع نضال الشعب الفلسطيني كما عهدناه مواجهًا ببسالة، باذلاً الغالي والنفيس لنيل كرامته وصدّ إرهاب محتل همجي، لم تعرف له البشرية مثيلا من قبل؛ إذ يمارس هذا الاحتلال منذ وطئت أقدامه أرض دولة فلسطين الطاهرة أسوأ أنواع الاستغلال والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأكد المرصد أن الشعب الفلسطيني، منذ هذه اللحظة وهو يواجه ويصدّ هذا الاحتلال ويقدّم التضحيات تلو الأخرى دفاعًا عن أرضه وكرامته، وما يحدث الآن يبرهن على أن المحتل بكل ما صنع وما اتخذ من أساليب عنصرية على مدار عقود لم يستطع أن يفرّق بين أبناء الشعب الفلسطيني الباسل؛ إذ عند أول نداء ضد القمع والبطش الإسرائيلي تداعى الجميع في كل مكان ليقفوا صفًا كالبنيان المرصوص في وجه العدوان والطغيان.