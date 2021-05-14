بكل اللغات.. شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني

08:04 م الجمعة 14 مايو 2021
بكل اللغات.. شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني

أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، شعوب العالم وقادته إلى مساندة الشعب الفلسطيني في قضيته.

وقال شيخ الأزهر في منشور له باللغات المختلفة على صفحته الرسمية، الجمعة:"أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته.

وتابع: "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام، داعيًا الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".

أحمد الطيب فلسطين شيخ الأزهر شهداء فلسطين

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