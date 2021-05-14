بكل اللغات.. شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني

كتب- محمود مصطفى:

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، شعوب العالم وقادته إلى مساندة الشعب الفلسطيني في قضيته.

وقال شيخ الأزهر في منشور له باللغات المختلفة على صفحته الرسمية، الجمعة:"أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته.

وتابع: "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام، داعيًا الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".