بكل اللغات.. شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني
كتب- محمود مصطفى:
دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، شعوب العالم وقادته إلى مساندة الشعب الفلسطيني في قضيته.
وقال شيخ الأزهر في منشور له باللغات المختلفة على صفحته الرسمية، الجمعة:"أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته.
وتابع: "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام، داعيًا الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".
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