ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد توضح توقعات طقس 72 ساعة

12:01 م الجمعة 14 مايو 2021
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد توضح توقعات طقس 72 ساعة

موجة حارة في الإسكندرية

كتب - محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية، ويكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، وتدور درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لمثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت شاكر، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تتراوح بين 33 و 34 درجة، والسواحل الشمالية 27 حتى 28، والمناطق الجنوبية بين 36 و41.

وتابعت: "درجة الحرارة العظمى يتم تسجيلها خلال فترة الظهيرة، لذلك يرجى عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حتى لا يصاب بإجهاد الحرارة".

وأوضحت أنه خلال الفترة الحالية لا يوجد أي ظواهر جوية مؤثرة في حالة الطقس، لافتة إلى أنه يوجد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يوم الأحد المقبل ولمدة يوما واحدا.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة تصل يوم الأحد لـ39 درجة على القاهرة، لتعود وتنخفض مرة أخرى يوم الاثنين وتسجل 33 و34 درجة وتستمر على هذا المعدل حتى منتصف الأسبوع المقبل.

إيمان شاكر الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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