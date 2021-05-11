فيلم تسجيلي بعنوان "قناة السويس تحديات وإنجازات" عن تطوير القناة
كتب – يوسف عفيفي:
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فيلما تسجيليا بعنوان "قناة السويس تحديات وإنجازات" عن تطوير القناة.
واستعرض الفيلم، قوة مصر عبقرية الزمان والمكان والتطور التاريخي لشريان الملاحة العالمية قناة السويس التحديات والإنجازات.
وبدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وكان الرئيس السيسى، قد وصل منذ قليل إلى مقر حفل افتتاح مشروعات قومية جديدة، ضمن خطة المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف المجالات.
ويتفقد الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية والحيوية بهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، ومن المقرر أن يفتتح محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالمدن الثلاثة الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي.
كما يفتتح الرئيس السيسي، المجموعة الأولى لمحطة مياه شرب بورسعيد، ومساكن المعاشات بهيئة قناة السويس ببورفؤاد و ببورتوفيق بالفيديو كونفرنس.
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