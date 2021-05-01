ممشى سياحي وفيلات وإسكان اجتماعي.. أحدث صور لمدينة أسوان الجديدة

كتب- أسامة علي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صورًا لمدينة اسوان الجديدة، والتي واحدة من أبرز المدن الجديدة التي تشهد تنمية عمرانية ومشروعات متعددة جارية ومنتظر افتتاحها قريبًا خلال الفترة المقبلة.

ويشمل المشروع منطقة للفيلات وممشى سياحي وحديقة نيلية بطول 6 كيلو متر، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالي أسوان، بالإضافة إلى كباري مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجاري الترفيهي، والمسرح الروماني.

كما تشمل مدينة أسوان الجديدة، مشروعات الإسكان الاجتماعي حيث تم تنفيذ أكثر من 4880 وحدة سكنية، علاوة على مشروعات إنشاء مستشفى تابعة لجامعة أسوان، وجامعة أسوان الجديدة، ومشروعات خدمية أخرى.

وبلغت حجم الاستثمارات في مدينة أسوان الجديدة نحو 3 مليارات جنيه، ويواصل جهاز المدينة جهوده في تنفيذ حزمة من المشروعات الأخرى ضمن خطة الدولة في إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة.