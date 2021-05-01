تفقد السيسي الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديد يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدرت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية للطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديد على طريق العين السخن، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح السبت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي والدولي.

ففي صحيفة (أخبار اليوم) تحت عنوان (الرئيس يتفقد الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديد على طريق العين السخنة) قالت إن الرئيس السيسي تفقد، بعد ظهر الجمعة، بعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول ١٥٦ كم وعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يومياً، وليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبري وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس توقف في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الأوسطي؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في إطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي تفقد كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظما هندسياً ويفتقد للخدمات الأساسية فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يسببه بالمنطقة.

وأضاف راضي أن مساحة مجمع السيارات الجديد على طريق العين السخنة تبلغ حوالي ٥٧ فدانا بسعة ٤ آلاف سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الأمر الذي سيساهم في رفع الضغط عن شوارع الاحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة، كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتب للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية علي التجار والمترددين علي المجمع.

وأشارت (أخبار اليوم) إلى أن الرئيس السيسي التقى عددا من المواطنيين المتواجدين بسوق السيارات الجديد، حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم، وحرص على الاستماع لآرائهم ومطالبهم.

وفي سياق آخر، أشارت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان (السيسي يعزي حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا كورونا) إلى تدوينة الرئيس السيسي والتي قدم خلالها خالص التعازي لحكومة الهند وشعبها في ضحايا جائحة (كورونا)، متمنيا تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، والشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق.

وقال الرئيس السيسي- في تدوينته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة (كورونا)، ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف".

وعلى الصعيد المحلي أيضا، ذكرت صحيفة (الجمهورية)- تحت عنوان (شركات الطيران الروسي تبدأ في حجز رحالتها إلى شرم الشيخ والغردقة) - أن شركات الطيران الروسية بدأت في تنظيم جداول تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة إلى المنتجعات المصرية وتحديدا مطاري شرم الشيخ والغردقة، وذلك استعدادا لاستئناف الرحلات خلال الموسم الصيفي بعد فترة انقطاع دامت لنحو أكثر من 5 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة الطيران المدني قولها - إن الناقلات الجوية الروسية بدأت بالفعل في حجز مقاعدها على جداول التشغيل الصيفي لمطاري شرم الشيخ والغردقة وبدأ الوكلاء من شركات خدمات الطيران بالفعل في مخاطبة المطارين بمواعيد التشغيل المحددة للناقلات الروسية السياحية.

وأكدت المصادر، أن خطوط يامال الروسية هي أول الناقلات الجوية الروسية التي وضعت جداول رحلاتها للتشغيل إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، وذلك اعتبارا من أول يونيو المقبل، وحتى أكتوبر المقبل بمعدل رحلتين يوميا إلى كل من المطارين بخط تشغيل (موسكو- الغردقة- موسكو) (موسكو- شرم الشيخ- موسكو).

وحددت الناقل الجوي الروسي أنه سيتم تشغيل رحلاتها السياحية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين على متن طرازات (إيرباص A 320/A321) على أن تصل الرحلات القادمة من العاصمة الروسية موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة خلال الفترة المسائية وتعود أيضا مساء.

كما ركزت صحيفة (المصري اليوم) على منظومة تراخيص البناء الجديدة، فتحت عنوان (اليوم .. انطلاق منظومة تراخيص البناء الجديدة) قالت الصحيفة - إن الدولة تبدأ اعتبارا من اليوم ولمدة شهرين تنفيذ الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة كمرحلة أولى للتطبيق التجريبي على 27 مدينة وحيا، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن 1 يوليو المقبل، وبسبب الإجازات الرسمية اليوم وغدا وبعد غد تبدأ مدن وأحياء المرحلة الأولى بالمحافظات الثلاثاء فعليا استقبال طلبات استخراج التراخيص أو استئناف الأعمال للرخص السارية.

وأشارت الصحيفة إلى إصدار محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2021 الخاص بالاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة، وتضمن عدة توجيهات وإجراءات منها أن الاشتراطات في المنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء ولن يسمح بقبول الطلبات الجديدة إلا بعقد مشهر.

وعلى الصعيد الدولي، وتحت عنوان (وصول أولى شحنات الجسر الجوي الأمريكي لدعم الهند ضد كورونا) قالت صحيفة (الشروق) إن أولى شحنات المساعدات الطبية الأمريكية إلى الهند وصلت ضمن جسر جوي؛ لمساندتها في ظل الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة أن الشحنة الأمريكية، التي انطلقت من قاعدة (تريفيس) العسكرية في كاليفورنيا، تأتي بعد محادثات خلال الأسبوع الجاري بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله، أمس الأول، إن الولايات المتحدة ستسلم شحنات تزيد قيمتها على مائة مليون دولار من أجل تقديم مساعدات عاجلة في الأيام المقبلة لشركائنا في الهند.