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تحذير لهذا السن.. 3 إرشادات لتقديم العصائر للأطفال لتحسين الصحة والمناعة

11:14 ص الخميس 08 أبريل 2021
تحذير لهذا السن.. 3 إرشادات لتقديم العصائر للأطفال لتحسين الصحة والمناعة

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة الصحة والسكان، مقدار العصائر التي يحتاجها الطفل يوميا لتعزيز صحته ومناعته.

وأوضحت الصحة، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها على فيسبوك، الخميس، أهمية الالتزام بما يلي:

1- يجب ألا يتناول الطفل دون سن 6 سنوات أكثر من نصف كوب من العصير يوميا.

2- بعد سن السابعة حافظي على أن يشرب طفلك أقل من 355 مم من العصير في اليوم.

3- تأكدي من أنها 100% عصير فواكه وليست عصير مشروب مع سكر مضاف.​

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الأطفال العصائر وزارة الصحة

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