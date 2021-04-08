تحذير لهذا السن.. 3 إرشادات لتقديم العصائر للأطفال لتحسين الصحة والمناعة
كتب- محمد نصار:
كشفت وزارة الصحة والسكان، مقدار العصائر التي يحتاجها الطفل يوميا لتعزيز صحته ومناعته.
وأوضحت الصحة، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها على فيسبوك، الخميس، أهمية الالتزام بما يلي:
1- يجب ألا يتناول الطفل دون سن 6 سنوات أكثر من نصف كوب من العصير يوميا.
2- بعد سن السابعة حافظي على أن يشرب طفلك أقل من 355 مم من العصير في اليوم.
3- تأكدي من أنها 100% عصير فواكه وليست عصير مشروب مع سكر مضاف.
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