تحذير لهذا السن.. 3 إرشادات لتقديم العصائر للأطفال لتحسين الصحة والمناعة

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة الصحة والسكان، مقدار العصائر التي يحتاجها الطفل يوميا لتعزيز صحته ومناعته.

وأوضحت الصحة، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها على فيسبوك، الخميس، أهمية الالتزام بما يلي:

1- يجب ألا يتناول الطفل دون سن 6 سنوات أكثر من نصف كوب من العصير يوميا.

2- بعد سن السابعة حافظي على أن يشرب طفلك أقل من 355 مم من العصير في اليوم.

3- تأكدي من أنها 100% عصير فواكه وليست عصير مشروب مع سكر مضاف.​