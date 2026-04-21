أعلن الجامع الأزهر، فتح باب التسجيل لقَبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية، بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية بالمحافظات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر العلوم الشرعية والعربية.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة الأزهرية، أنه على الراغبين في الالتحاق بالدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية التقدم خلال مدة أقصاها (١٥) يومًا، مؤكدا على أهمية البرامج التعليمية التي تقدمها أروقة العلوم الشرعية والعربية في إثراء المشهد الثقافي والفكري في مصر، موضحًا أن هذه البرامج تسهم في تعزيز المعرفة الشرعية للوقاية من الأفكار الهدامة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن فتح التسجيل برواق العلوم الشرعية والعربية يأتي في إطار الجهود المبذولة لتسهيل عملية التعليم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج النوعية التي يقدمها الرواق الأزهري، مشيرًا إلى أن الفرصة للتسجيل متاحة للجميع، سواء من خلال الحضور المباشر أو التعليم عن بُعد؛ حيث يهدف الجامع الأزهر إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بالدراسة الشرعية.

من جهته، أشار الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، إلى ضرورة التزام الطلاب بمجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم عملية التسجيل، والتي تتمثل في: ألا يقل سن المتقدم عن (١٥) عامًا وقت التقديم، ويجوز الالتحاق بالمستوى الأول للمرحلة التمهيدية لأي متقدم، ويحق للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو إجازة حفص من أحد معاهد القراءات التابعة للأزهر الشريف الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة المتوسطة.

وتابع الشيخ حلس: كما تتضمن الشروط أنه يحق للحاصلين على الثانوية الأزهرية أو ليسانس دار العلوم الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة المتقدمة في أي شعبة من الشعب الخمسة: (الشعبة العامة - شعبة العقيدة- شعبة التفسير والحديث- شعبة الفقه وأصوله- شعبة اللغة العربية)، ويحق للحاصلين على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية أو بكالوريوس التربية قسم اللغة العربية الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة المتقدمة- شعبة اللغة العربية.

شروط الالتحاق بالأروقة

وأهاب مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، بالمتقدم التأكد من الانضمام إلى قناة تليجرام وكذلك قناة واتساب المدرج رابطهما ضمن نموذج التقدم الإلكتروني ومتابعتها بصفة مستمرة؛ حيث ستنشر من خلالها التوجيهات المتعلقة باستكمال إجراءات التسجيل، والإرشادات المرتبطة بالدراسة، كما يجب التزام المتقدم بسداد رسوم فتح الملف المقررة، وتقديم الإيصال المثبت لذلك عند طلبه منه أثناء استكمال إجراءات التسجيل، على أن تنشر التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن على قناة واتساب، كما أن على المتقدم الاحتفاظ بلقطة شاشة لرقم التسجيل الخاص به، وأن يتابع ما ينشر على قناة واتساب لاستكمال إجراءات التسجيل.

ونوه إلى أنه يجب على الدارس الالتزام بأداء الاختبار في محافظة الدراسة التي يختارها أثناء التقديم، ولا يجوز غير ذلك إلا بموجب تحويل خلال المدة التي تحددها الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، كما يجب عليه الالتزام بنسبة حضور (٧٠%)، سواء كان ممن اختار نظام الحضور المباشر، أو ممن اختار نظام التعليم عن بُعد.

