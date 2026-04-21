كشف هاني زهران محامي نجم وسط نادي بيراميدز رمضان صبحي، أخر التطورات الخاصة بأزمة المنشطات المتعلقة باللاعب.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، أعلنت في وقت سابق إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بسبب قضية المنشطات التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وقال زهران في تصريحات خاصة لمصراوي: "المحكمة الفيدرالية منحت المحكمة الرياضية الدولية مهلة حتى يوم 4 مايو للرد على الطعن المقدم من رمضان صبحي".

وأضاف: "المحكمة الفيدرالية ستقوم بإصدار قرارها خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك احتمالين وهما تأييد قرار المحكمة الرياضية الدولية، في هذا الوقت سيتم إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، أو تقوم برفض الحكم وتطالب بإعادة النظر في القضية".

وتابع: "رمضان صبحي لما يتناول أي منشطات ولم يتم اتهامه بهذا الأمر من الأساس، لكن العقوبة الصادرة ضد اللاعب، جاءت بسبب ظهور بعض المشاكل في العينة الخاصة به ما يعني أن العينة باتت فاسدة وهذا أمر قد يكون اللاعب ليس سبب أساسي فيه".

وواصل: "في حال اتخاذ المحكمة الفيدرالية قرار بإعادة النظر في القضية من جانب المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، سيكون رمضان صبحي متاح للمشاركة بشكل طبيعي مع فريق بيراميدز، حتى صدور القرار الجديد بعض ذلك".

واختتم زهران تصريحاته: "من وجهة نظري قرار المحكمة الرياضية "كاس"، بإيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات كان قرارا قاسيا بشكل كبير والحكم كان لصالحنا في أول درجة، بعد قبول الطعن الذي تم تقديمه للمحكمة الرياضية".

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد نادي بيراميدز في الوقت الحالي لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الخميس المقبل 23 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

