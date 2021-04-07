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مطالبا بتأمينها.. السيسي: البيانات كنز وعورة

01:50 م الأربعاء 07 أبريل 2021
مطالبا بتأمينها.. السيسي: البيانات كنز وعورة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لابد من تطوير التشريعات المرتبطة بتأمين المعلومات من أي محاولة اختراق، متابعا: علشان نبقى عملنا الموضوع بشكل متكامل".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، اليوم الأربعاء: " مش هقدر اتكلم على كل ما يمكن أن يُقدم من هذا المشروع للدولة المصرية، أولا لأني معرفش كل حاجة وثانيا لأن في كلام مينفعش يتقال.

وتابع الرئيس: البيانات والمعلومات كنز يا جماعة، وعورة، أنا هحط على كارت الطالب كل البيانات ويبقى بيانات الطلبة كلها متاحة، عايزين ننتبه أوي أوي إن وإحنا بنتيح البيانات دي، كل واحد يطلع على الجزء الخاص بيه فقط.

وواصل الرئيس: لو أنا رايح التأمين الصحي ومعايا البطاقة الخاصة بيا، أدخل على المستشفى أشوف التاريخ الطبي بتاعي لكن متشوفش باقي حاجاتي.. لازم يبقى عندنا تقييم وتقدير لمخاطر هذا الأمر وحساب أي شكل من أشكال الضرر.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة تأمين المعلومات محاولة اختراق

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