أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

10:20 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد ومعدل انخفاض درجات الحرارة.

وقال شاهين لمصراوي، إنه اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، تنكسر الموجة الحارة؛ لتصبح درجة الحرارة على القاهرة 26 درجة، على أن يشهد يوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا في الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 ـ 6 درجات.

وأشار إلى أن الانخفاض الملحوظ في الحرارة، يصاحبه نشاط رياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين "الأحمر والمتوسط" ويتسبب في رفع الأمواج إلى ما يقرب من 4 أمتار.

وأوضح شاهين، أن سرعة الرياح داخل البحرين "المتوسط والأحمر تتراوح بين 60 ـ 70 كم/ساعة، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

ونصح المواطنين بضرورة الاهتمام بنوعية الملابس نتيجة الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، قائلا: أيام بنخفف وأيام بنتقل.. فيجب متابعة النشرات الجوية لمعرفة توقيت تخفيف وتتقيل الملابس، مع الحرص والحذر تمامًا أثناء تخفيف الملابس منعًا للإصابة بنزلات البرد.

اقرأ أيضا

أتربة عالقة والعظمى 38 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الأرصاد تعلن توقعاتها وتفاصيل طقس أول أيام رمضان

الموجة الحارة الطقس الارصاد درجات الحرارة

الخبر التالى:

السياحة: تطعيم العاملين بلقاح كورونا يضاعف الحركة السياحية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل: أتربة عالقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا