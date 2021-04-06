الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد ومعدل انخفاض درجات الحرارة.

وقال شاهين لمصراوي، إنه اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، تنكسر الموجة الحارة؛ لتصبح درجة الحرارة على القاهرة 26 درجة، على أن يشهد يوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا في الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 ـ 6 درجات.

وأشار إلى أن الانخفاض الملحوظ في الحرارة، يصاحبه نشاط رياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين "الأحمر والمتوسط" ويتسبب في رفع الأمواج إلى ما يقرب من 4 أمتار.

وأوضح شاهين، أن سرعة الرياح داخل البحرين "المتوسط والأحمر تتراوح بين 60 ـ 70 كم/ساعة، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

ونصح المواطنين بضرورة الاهتمام بنوعية الملابس نتيجة الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، قائلا: أيام بنخفف وأيام بنتقل.. فيجب متابعة النشرات الجوية لمعرفة توقيت تخفيف وتتقيل الملابس، مع الحرص والحذر تمامًا أثناء تخفيف الملابس منعًا للإصابة بنزلات البرد.

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