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وزير الزراعة يوجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة

09:53 م الإثنين 05 أبريل 2021
وزير الزراعة يوجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة خلال هذا الشهر الكريم.

وقال بيان للوزارة اليوم الاثنين، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلّف الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها والمطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وزير الزراعة وجه قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والاسماك والألبان ومنتجاتها المختلفة، كذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، كذلك ياميش رمضان، بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات.

فضلاً عن السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

وزير الزراعة وزارة الزراعة شهر رمضان السيد القصير

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