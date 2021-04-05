رئيس الوزراء: توجيهات للمحافظين لتشديد إجراءات مواجهة كورونا في رمضان

كتب- محمد سامي:

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس المحافظين برئاسته اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري، والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية على الجميع بالخير والأمن والسلام.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين باستمرار المتابعة والمرور الميداني للتأكد من موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، خاصة اللحوم الحمراء، والدواجن، مع الحرص على إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى والتوابع، والتشديد على أعمال الرقابة على السلع الغذائية بشكل عام وعلى الخبز بشكل خاص، فضلاً عن ضمان سيولة حركة المرور وعدم وجود تكدس مروري في ساعات الذروة.

وشدد مدبولي، خلال اجتماعه بالمحافظين، على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا للعمل على منع تزايد حالات الإصابات، وفي مقدمتها تنفيذ الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وأبرزها عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية، مع الالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة، وفي إطار الإجراءات الوقائية المقررة، مع أداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات، شريطة وجود واعظة أو مشرفة من وزارة الأوقاف وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.

كما وجه مدبولي المحافظين بضرورة متابعة التقيد بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، ومن بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت المشار إليها بعاليه اعتبارًا من 17 أبريل 2021، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، ونسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت، هذا بالإضافة إلى التأكد من التقيد بالضوابط الخاصة بانتظام العملية التعليمية، لمنع زيادة نسب الإصابة بالمرض خلال الفترة المقبلة.