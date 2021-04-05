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مجلس الشيوخ يوافق على موازنة صندوق الوقف الخيري

01:16 م الإثنين 05 أبريل 2021
مجلس الشيوخ يوافق على موازنة صندوق الوقف الخيري

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أن يكون لصندوق الوقف الخيري، موازنة مستقلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتنص المادة على:

يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.​

مجلس الشيوخ صندوق الوقف الخيري عبد الوهاب عبد الرازق

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