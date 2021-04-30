خاص| ننشر قانون خطة التنمية المستدامة قبل عرضه على مجلس الشيوخ

09:57 م الجمعة 30 أبريل 2021
خاص| ننشر قانون خطة التنمية المستدامة قبل عرضه على مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

(مصراوي):

حصل "مصراوي" على نص مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/21 للعام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، قبل مناقشته في مجلس الشيوخ، الذي بموجبه تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية طويلة ومتوسطة الأجل في ضوء الأهداف العامة للدولة، ويعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية "الاستخدامات الاستثمارية"، بخطة عام 2022/2021 بمجموع 1250 مليار جنيه، منها 317 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة، و 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 81 مليار حنيه للشركات العامة، و225 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.
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