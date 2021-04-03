أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السيسي يستعرض أهم مقتنيات متحف الحضارة في الفسطاط

07:49 م السبت 03 أبريل 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد نصار:

استعرض وزير السياحة والآثار خالد العناني، أبرز المقتنيات والقطع الأثرية المهمة الموجودة في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية داخل المتحف، وبصحبته رئيس منظمة اليونسكو والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأجرى الرئيس السيسي جولة داخل المتحف، قبل دقائق من انطلاق الموكب الملكي لـ22 مومياء لملوك وملكات مصر، من المتحف المصرى القديم بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة في مصر القديمة بالفسطاط، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس الموكب قبل وصول المومياوات لمثواهم الأخير.

متحف الحضارة المومياوات الملكية موكب المومياوات الملكية نقل المومياوات الملكية خالد العناني الرئيس عبدالفتاح السيسي

الخبر التالى:

رحلة اليوم هي السابعة.. تعرف على تاريخ نقل المومياوات الملكية وصولًا لمتحف الحضارة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 203546

    عدد المصابين

  • 155448

    عدد المتعافين

  • 12084

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:احتفالية نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا