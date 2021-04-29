محافظ القاهرة: مصادرة 6000 شيشة وغلق 502 مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية

كتب- محمد نصار:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات مسائية مكثفة لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش في المقاهي حرصًا على الصحة العامة وتمكنت الحملات من غلق 502 كافيه لتقديمها الشيشة بالمخالفة لقرار الحظر وتم مصادرة أكثر من 6000 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة الشيش وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

كما تم غلق 572 مقهى و950 محلا و725 ورشة لمخالفتها مواعيد الغلق وتحرير 3856 محضر عدم ارتداء كمامة.

وقد وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات المتابعة والرقابة والتعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها على الفور.

وأكد محافظ القاهرة، وفق بيان صادر عن المحافظة، الخميس، على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وأكد على رؤساء الأحياء بمتابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.​