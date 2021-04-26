لن نقبل بمسكنات.. برلماني يطالب بالاهتمام بالعنصر البشري وتطويره بـ"السكك الحديدية"

04:31 م الإثنين 26 أبريل 2021
لن نقبل بمسكنات.. برلماني يطالب بالاهتمام بالعنصر البشري وتطويره بـ"السكك الحديدية"

النائب سليمان وهدان

كتب- نشأت علي:

قال النائب الوفدي سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مصر دفعت فاتورة كبيرة في قطاعَي الكهرباء والتعليم، وافتعال الفتن والأزمات في السكر والتموين وغيره، مشددًا على أننا في حرب حقيقية منذ 30 يونيو، والكثير لا يريد لنا النجاح، وهناك قوى تحاول عرقلتنا.

وأضاف وهدان، أثناء الجلسة العامة للبرلمان، خلال إلقاء كامل الوزير، وزير النقل، بيانه، اليوم الإثنين، بخصوص تطوير السكك الحديدية: باسمي واسم حزب الوفد، وهو حزب معارض، أعلن أنك عملت إنجازات.. أنت ستدفع الفاتورة، والجميع يعلم أن العنصر البشري هو الأساس في الحوادث على مر التاريخ، وقائد القطار له نفس أهمية قائد الطائرة، ولابد أن يعامل نفس المعاملة.

وتابع وهدان: لن نقبل بمسكنات، والعنصر البشري أهم شيء، والاهتمام به والتدريب والتطوير.

وتقدم وهدان بالعزاء للضحايا، متمنيًا الشفاء لكل المصابين في حوادث القطارات.

سليمان وهدان حزب الوفد السكك الحديدية مجلس النواب

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