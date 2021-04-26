جوباص تنعي رجل الأعمال الدكتور ماهر نصيف

مجموعة شركات جوباص للنقل السياحي تنعي ببالغ الحزن والأسي وفاة رجل الأعمال السيد الدكتور/ ماهر نصيف

- رائد صناعة النقل البري والسياحي بمصر

- صاحب مجموعة شركات جوباص للنقل السياحي ومجموعة شركات هيبتون للسياحة

- صاحب شركة أتوبيسي والحصان الذهبي

- عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة سابقاً

جميع العاملين بمجموعة شركات (جوباص، العاصمة، الحصان، جومينى، جوليمو، جو اكسبريس، هيبتون)

والعضو المنتدب ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات والفروع والمكاتب والورش، السائقين وموظفين الحجز وجميع العاملين يشاطرون ببالغ الحزن والأسى ويتقدمون بخالص العزاء إلي السيد / فادى ماهر نصيف رئيس مجلس الإدارة، ويتقدمون بخالص العزاء إلى العائلة

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