بيان عاجل لوزير التعليم بشأن ازدواج المعايير وعدم تكافؤ الفرص في امتحانات الثانوية

06:06 م الأحد 25 أبريل 2021
بيان عاجل لوزير التعليم بشأن ازدواج المعايير وعدم تكافؤ الفرص في امتحانات الثانوية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

(مصراوي):

تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن السماح لطلاب سنة أولى وثانية ثانوي بالكتابة على ورقة المفاهيم والدخول بها إلى الامتحان.

وقال منصور، في بيانه العاجل اليوم الأحد، إن بعض الإدارات أفادت أنه لا يوجد لديها أي قرارات بهذا الشأن، وبعض الإدارات أفادت بالسماح؛ مما سيؤثر على المنظومة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، علمًا بأن الامتحانات ستبدأ غدًا الإثنين الموافق 26 أبريل 2021.

وأشار النائب إلى أن عددًا كبيرًا من طلاب الثانوي تقدم إليه أيضًا بشكاوى بهذا الخصوص.

وطالب النائب كذلك بالنظر في أمر استمرار نزول الطلبة إلى المدارس في ظل التزايد الكبير جدًّا وغير المتوقع لأعداد المصابين بفيروس كورونا؛ حيث أصبح من الضرورة وحفاظًا على الأرواح أن تستكمل الدراسة online ونمنع الذهاب إلى المدارس قدر الإمكان.

إيهاب منصور مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية

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